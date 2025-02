Maria Cerqueira Gomes está a viver aquele que é o sonho de muitas pessoas: conhecer o Japão. A apresentadora da TVI viajou até à capital japonesa esta semana, tendo já partilhado com os seguidores da sua página de Instagram as primeiras imagens do destino.

Na galeria poderá ver imagens de comida e lugares cheios de pessoas a agitação que tão bem caracteriza o local.

Conforme a comunicadora da TVI mostrou esta encontra-se na companhia de uma amiga.