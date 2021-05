Portugal foi o destino escolhido por Sophie Kasaei e Chloe Ferry para umas férias entre amigas. As antigas estrelas do programa 'Geordie Shore', da MTV, estão no Algarve.

Nas redes sociais, as duas celebridades têm partilhado diversas fotografias destes dias de descanso e animação pelo sul do país.

"A golden hour portuguesa é diferente, bebé", pode ler-se na legenda de uma das imagens partilhadas por Chloe Ferry com o seu grupo de amigas.

Espreite a galeria para ver as imagens das férias das estrelas de 'Geordie Shore' por Portugal.

