Katy Perry revelou este sábado, através da sua conta oficial de Instagram, imagens únicas da sua festa de aniversário. A cantora, que completou 37 anos de vida a 25 de outubro, reuniu os amigos para celebrarem a data com uma viagem ao México.

Instalados em Cabo San Lucas, Katy Perry, o companheiro, Orlando Bloom, e os amigos divertiram-se com passeios a cavalo na praia, muita festa, dança e algumas surpresas para a aniversariante.

"Quando tens 37 ressacas dos últimos 5 a 7 dias úteis", brinca a celebridade ao partilhar com os seus seguidores do Instagram as imagens da sua duradoura festa de aniversário.

Katy Perry e Orlando Bloom, recorde-se, são pais da pequena Daisy Dove, de um ano, que aparentemente não terá acompanhado os pais nesta viagem.

