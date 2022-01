O programa 'Dois às 10' ficou marcado esta terça-feira, 11 de janeiro, por um momento particularmente emotivo. Maria Botelho Moniz não conseguiu ficar indiferente à história de Manuel e em direto ofereceu-se para o ajudar.

Manuel viu parte da perna esquerda ser amputada, tem quase 70 anos, ficou viúvo recentemente e encontra-se a viver sozinho. O filho vive na Islândia e são os vizinhos a única ajuda para que consiga sair de casa.

Apesar de todos os esforços, não conseguiu através da segurança social uma cadeira elevatória que lhe permita sozinho 'contornar' as escadas do prédio onde vive. Indignado, quis no programa matutino da TVI contar a sua história... Mal sabia Manuel que sairia do formato com um presente de aniversário antecipado.

"Não acho que seja justo alguém que já passou por tudo aquilo que o Manuel já passou descer umas escadas aos quase 70 anos de idade de rojo no chão, porque ninguém lhe colocou lá uma cadeira. Eu posso fazer isso por si?", questionou Maria, deixando de imediato o seu convidado lavado em lágrimas.

"É o meu presente de aniversário", afirmou a comunicadora, realçando o facto de Manuel completar em breve 70 anos.

"Muito obrigado, do fundo do coração", reagiu o convidado.

O momento emotivo terminou com um abraço sentido, tal como mostra a imagem partilhada nas últimas horas nas redes sociais de Maria Botelho Moniz.

Reveja aqui as imagens.

