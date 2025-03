"Saí de casa as 07h00 da manhã, o Vicente estava a dormir, custou-me mas tinha de ir trabalhar", foi desta forma que Pedro Biachi Prata deu início a um desabafo partilhado na rede social Instagram no qual confessa estar a viver um Dia do Pai com sabor agridoce por estar, precisamente, longe do filho.

"Às 09h00 tocou o telefone e era a Maria e o Vicente, foi a melhor parte da minha manhã", enalteceu, mostrando uma imagem da videochamada através da qual conseguiu ver o filho.

"Tento todos os dias ser um bom Pai, seguir o exemplo que o meu Pai me deu, que não podia ter sido melhor", continuou o piloto, que se encontra em Castelo Branco a preparar a Baja do fim de semana.

Pedro Biachi Prata regressa a casa ao fim do dia, esperançoso de ainda ir a tempo de "brincar com o Vicente antes de o deitar".

O noivo de Maria Botelho Moniz dedicou ainda uma mensagem especial à companheira: "Obrigado Maria por todos os dias me fazeres sentir perto de vocês, quando estou longe".

E, por fim, declarou-se ao pai: "Feliz dia do Pai, Carlos Prata, esta segunda foto é das minhas preferidas, no Dakar 2007".

