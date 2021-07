Sofia Arruda foi mãe pela primeira vez há precisamente dois anos. O pequeno Xavier, fruto do casamento com David Amaro, nasceu no dia 21 de julho de 2019.

Neste dia especial, a atriz destacou a data no Instagram com várias publicações, tendo depois agradecido todo o carinho recebido.

"As redes sociais têm coisas terríveis, mas têm outras incríveis. Obrigada por todo o carinho que têm enviado para a nossa família. Estamos muito gratos e felizes", disse aos fãs.

Antes de terminar, Sofia Arruda revelou ainda que a festa de aniversário do filho vai acontecer no próximo domingo, 25 de julho. "Vamos ter festa dos Piratas", contou.

