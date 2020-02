Esta quarta-feira é um dia especial para a família de Rui Vitória. A primogénita do técnico português, Mariana, celebra 21 anos e o dia foi assinalado com uma declaração de amor do pai babado nas redes sociais.

"Parece mentira mas é verdade!! Já passaram vinte um anos que nasceu a minha primeira princesa! Dúvidas e mais dúvidas... como seria esta coisa de ser pai!? A Mariana veio mostrar pela primeira vez outra forma de amar, outro sentido para a vida. A Mariana veio mostrar a beleza de ter alguém 'nosso'! Hoje uma mulher... a fazer o seu caminho, pronta para o que aí vem... que me deixa muito orgulhoso! Filhota, que sejas muito feliz e que continues a ser essa menina/mulher com os valores que nos orientam. Um beijinho muito grande! Adoro-te", foram as palavras do treinador.

Vale referir que Mariana é fruto da relação passada com Cátia Lázaro. Rui Vitória é ainda pai de Santiago, de três anos, Matilde, de 11, e Joana, de 12, do atual casamento com Susana Barata.

