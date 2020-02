Sempre muito dedicado à carreira e aos seus objetivos, é assim que vemos Cristiano Ronaldo. O craque português faz por manter uma excelente forma física e mesmo fora dos relvados mantém uma rotina de treinos.

Nas redes sociais, além de mostrar aos fãs alguns dos momentos em que faz exercício físico em casa, CR7 também faz questão de exibir os resultados de toda a dedicação.

Esta terça-feira, dia 5 de fevereiro, o craque português completa 35 anos, data não quisemos deixar passar em branco. Por isso reunimos algumas imagens que mostram a boa forma do jogador.

Recorde-se que Cristiano mantém uma relação com Georgina Rodríguez, com quem tem uma filha em comum, a pequena Alana Martina, de dois anos. O futebolista, que atualmente joga na Juventus, é ainda pai de Cristianinho, de nove anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de dois, que nasceram com recurso a inseminação artificial e barriga de aluguer.

