Dois anos após a morte da mãe, Cláudia Raia lembrou-a de forma carinhosa esta segunda-feira, 26 de abril, dia em que a progenitora completaria 98 primaveras.

A artista brasileira partilhou nas redes sociais um vídeo que remonta para um dos últimos aniversários da mãe e na legenda da publicação dedicou-lhe uma mensagem de amor.

"Mamã, hoje seria o seu aniversário, que saudades de celebrarmos juntas esta data que durante a minha vida sempre foi - e até hoje é - o dia mais importante do ano. Você sempre estará presente na minha memória, nas minhas células, no vento e no calor do sol! Amo-a e vou admirá-la sempre, minha guerreira, professora e rainha. Todos os dias agradeço por tê-la escolhido para ser a minha mãezinha nesta vida", são as palavras que acompanham as imagens.

