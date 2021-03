Foi a 19 de março de 2019 que Cláudia Raia viveu um dos dias mais duros da sua vida com a morte da mãe, Odette Motta, que perdeu a vida aos 95 anos. Passados dois anos, foi com o coração apertado que a atriz brasileira assinalou a data nas redes sociais.

"O dia começou com muita saudade da minha mestra, rainha e maior inspiração de vida. Hoje faz dois anos que a mamã partiu para onde os anjos moram - por aqui ficam as lembranças, a saudade sem fim das nossas risadas, conversas, conselhos, beijos. Daria tudo no mundo para encostar a minha cabeça no seu colo e te contar como foi meu dia... Aproveitaria para te dizer como é divino e sem fim o meu amor! Amo-te para sempre meu bujãozinho, meu amor, minha joia rara", escreveu.

A mensagem surge na legenda de um vídeo no qual são recordadas algumas memórias de ambas. Veja abaixo.

