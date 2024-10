Esta quarta-feira, dia 9, é um dia muito especial para Gonçalo Diniz. A mãe do ator completa mais uma volta ao sol, data que foi assinalada pelo próprio na sua página de Instagram através de uma ternurenta partilha.

"A RAINHA da família está de parabéns hoje. Hoje quem é o meu bebé quem é quem é? Quem é a mãe mais querida e amada do mundo? Quem é a avó mais brincalhona do mundo? Quem é a guerreira que me passou os valores mais nobres do Planeta? Quem é quem é... É a Nazareth", revela.

"Te amo daqui até ao infinito e mais além. Parabéns, mãezinha. Que sorte que eu tenho em tê-la aqui . Viva a mamãe", completa.

Leia Também: Catarina Miranda para Joana Marques: "Pedirei indemnização de 3 milhões"