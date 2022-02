"É um privilégio ser embaixadora do Equal [do Spotify] neste momento". Foi com estas palavras que Mariza começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, e onde fala do destaque em Nova Iorque, na Times Square.

"É muito especial poder de alguma forma representar as mulheres de todo o mundo, principalmente do meu país, que cantam e trazem cultura para quem gostar de ouvir e quiser ouvir", disse a fadista na mesma publicação.

"Estamos a ouvir fado desde o cartaz de Times Square. 'Ouve mais mulheres, com o volume no máximo'", completou.

Leia Também: Mariza posa em topless e promete revelação de "segredo"