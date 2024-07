Marco Costa não foi o único aniversariante a recordar fotografias antigas no Instagram no dia do seu aniversário. Paulo Battista, o rosto conhecido que está na fotografia, também faz anos e celebrou a data com uma partilha especial.

O alfaiate completa 46 anos esta terça-feira, dia 30 de julho, e recordou junto dos seguidores da sua página de Instagram algumas fotografias de infância.

"Em 1978 nasceu este bonitão. Já cá moram 46 anos", escreveu na legenda dos registos que pode ver na galeria.

