Elton John, de 74 anos, recebeu esta quarta-feira, dia 10 de novembro, uma medalha de honra da família real britânica.

O músico foi condecorado com a Order of the Companions of Honour [Ordem dos Companheiros de Honra do Reino Unido] pelo seu impacto na história da música e o seu trabalho social no âmbito do HIV.

"Estabelecida em 1917 pelo rei George V, a Order of the Companions of Honour é dada para aqueles que fizeram grandes contribuições para as artes, ciência, medicina e governo. Hoje, no Castelo de Windsor, Sir Elton e o arquiteto David Chipperfield foram nomeados como os mais novos membros da Ordem", informa um comunicado partilhado pela casa real.

Elton John, que foi condecorado pelo príncipe Carlos numa cerimónia privada, mostrou-se surpreendido mas muito feliz com a homenagem.

