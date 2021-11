Uma das netas mais novas da rainha Isabel II, Lady Louise Windsor, está prestes a decidir se quer ou não representar o título real de princesa. A filha do príncipe Eduardo e de Sofia, condessa de Wessex, completou 18 anos esta segunda-feira, dia 8, idade que lhe permite tomar esta tão importante decisão.

Lady Louise Windsor teve até aqui uma vida bastante discreta, como a grande maioria das crianças da realeza, porém ganhou destaque nos últimos meses devido à morte do avô, o príncipe Filipe.

A jovem adolescente partilhava a mesma paixão pela atrelagem (modalidade na qual compete) com o avô e, por isso, foi escolhida para herdar a carruagem e os cavalos do duque de Edimburgo.

A filha do príncipe Eduardo foi a primeira neta a aparecer em público para lamentar a morte do avô. Este facto marcou um ponto de viragem nas suas aparições públicas, que até aqui eram muito raras.

Lady Louise Alice Elizabeth Mary é a filha mais velha do príncipe Eduardo, estando por isso classificada em 16.º na linha de sucessão ao trono britânico, atrás do pai e do irmão mais novo, o visconde Severn, de 13 anos.

Atualmente, a jovem estuda na Ascot, adora desenhar e quer entrar na faculdade. O seu futuro no âmbito público poderá passar pela luta contra as alterações climáticas, uma das grandes causas que a movem.

