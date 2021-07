Elton John, em nome da sua fundação, 'Elton John AIDS Foundation', reagiu aos comentários polémicos do rapper DaBaby.

"Ficamos chocados ao ler sobre a desinformação sobre o HIV e as declarações homofóbicas feitas num recente espetáculo do DaBaby. Isto alimenta o estigma e a discriminação e é o oposto do que o nosso mundo precisa para lutar contra a epidemia de AIDS", pode ler-se numa publicação feita na página de Twitter de Elton John, tendo partilhado depois alguns factos científicos sobre o vírus.

"Como músicos, devemos espalhar a compaixão e amor pelas pessoas mais marginalizadas nas nossas comunidades", destaca. "O trabalho de um músico é aproximar as pessoas", afirma.

Veja todas as publicações do artista:

De referir que, entretanto, DaBaby já pediu desculpa pelos comentários que fez durante o espetáculo.

