Kylie Jenner e Timothée Chalamet foram um dos casais sensação dos Óscares 2025.

A empresária acompanhou o namorado que estava nomeado na categoria de Melhor Ator (e que acabou por não ganhar) e teve oportunidade de se cruzar com vários nomes icónicos do mundo do espetáculo.

Elton John foi um deles mas, o momento em que os dois interagiram, está a ser criticado. Isto tudo porque a socialite não se levantou da cadeira para o cumprimentar, comportamento que foi considerado rude e de má educação.

