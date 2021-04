Elsa Raposo partilhou no início desta semana uma publicação enigmática onde manifestava interesse em "desabafar" sobre algo que teria visto numa foto daquilo a que chamou "um programa das manhãs". Agora, a antiga apresentadora de televisão vem explicar ao que se referia ao certo e fazer duras acusações a uma mulher, cujo nome prefere não revelar.

"Esta mesa parece o famoso e delicioso queijo português da Serra", escreve a celebridade, juntado às suas palavras uma imagem do programa 'Cristina ComVida', de Cristina Ferreira.

Explicado o seu comentário enigmático sobre o programa, Elsa Raposo continuou:

"Então, querida mulher, vou-me dirigir a ti aqui porque tu precisas de ouvir isto. O que fazes com algumas mulheres, que também são mulheres, é manter-nos separadas. Que luta, pequena mulher. A sério, com medo do sucesso dos outros?", começa por apontar, fazendo as acusações subirem de tom.

"Usando os teus próprios métodos, afastaste-me de um papel numa série de televisão. Porquê?! Por precisar de validação... a desejar cancelar o outro sem motivo válido. Ciúmes da forma de ser do outro... do seu corpo, da sua cor de pele, do seu parceiro, da sua vida. Isso faz-te sentir segura, ohhhh querida, e eu morro de riso", pode ler-se ainda na polémica publicação, toda escrita em inglês.

Eis abaixo a foto original que deu origem aos comentários de Elsa Raposo:

