Elma Aveiro esteve recentemente no centro das atenções depois de não ter faltado ao aniversário do pai da filha, Edgar Caires. Quem também esteve presente foi a mãe de Elma, Dolores Aveiro.

Um momento que foi partilhado nas redes sociais e deu asas aos rumores sobre uma possível reconciliação. Recorde-se que Elma e Edgar separaram-se em 2017.

Esta quarta-feira, a empresária decidiu dar espaço aos seguidores da sua página de Instagram para lhe colocarem algumas questões e as especulações não ficaram esquecidas.

"Elma, reataste com o pai da tua menina?", perguntou um internauta. "Porquê? É uma pessoa que fará sempre parte da minha vida", reagiu Elma Aveiro.

Entre as muitas questões, também houve quem quisesse saber se Elma entraria no programa 'Dança com as Estrelas'. "Sim, sem problema nenhum. E adoro dançar", respondeu. E no 'Big Brother'? "Nunca, é algo que não me acrescenta nada, e não tem graça nenhuma", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e também quiseram saber como é a relação com a cunhada, Georgina Rodríguez. "Muito bem", afirmou a irmã de CR7.

Veja outras das várias questões que foram respondidas por Elma na galeria.

Leia Também: Reconciliados? Elma Aveiro na festa de aniversário do ex-marido