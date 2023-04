Elma Aveiro recorreu ao Instagram esta quarta-feira, dia 19 de abril, para se mostrar indignada com o valor de um pedido que fez na Suíça, país onde realiza mais uma edição do seu evento de moda 'Fashion Show by Elma'.

Na imagem partilhada pela empresária é possível perceber que dois cafés e duas garrafas de água lhe custaram 15,40 euros, o que a deixou indignada.

"Não é almoço, só podia ser onde? Na Suíça", atirou Elma.

© Instagram/Elma Aveiro

