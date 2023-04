A irmã do craque português destacou no Instagram uma fotografia de CR7 com Cristianinho.

A viver na terra natal, na ilha da Madeira, e com Cristiano Ronaldo a morar na Arábia Saudita por causa da carreira, Elma Aveiro não esconde as saudades que tem do irmão. Esta quarta-feira, dia 12 de abril, a irmã do craque português destacou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia de CR7 com o filho mais velho, Cristianinho, e escreveu: "Meus lindos, estão pretos. Saudades. Amo-vos muito". A imagem está acompanhada com a música 'Gosto de Ti', cantada por Nininho Vaz Maia e Cristiano Maia. Veja na galeria. De recordar que além de Cristianinho, Ronaldo - que atualmente joga do Al-Nassr - é ainda pai dos gémeos Eva e Mateo (que nasceram através de uma barriga de aluguer assim como Cristianinho), de Alana Martina e de Bella (estas duas últimas meninas são fruto da relação com Georgina Rodríguez).