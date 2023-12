Elma Aveiro lançou hoje, 5 de dezembro, um novo projeto: trata-se de um website dedicado ao mundo dos famosos. Levantando a 'ponta do véu' sobre a iniciativa foi partilhado um comentário que esta fez relativamente a José Malhoa.

Em causa estão as declarações do músico no programa 'Casa Feliz' acerca dos cinco filhos, frutos de cinco relações terminadas.

"Só olhando para o senhor já se vê o tipo de homem que é... É um garanhão. O tipo de homem 'engatatão'", afirma Elma.

"Ele é assim e as mulheres também não se dão ao respeito e por isso é que tem cinco filhos de mulheres diferentes. Fora aquelas que não tiveram filhos...", atira, sem 'papas na língua'.

"A gente olha para ele e vê-se mesmo que o respeito pelas mulheres é zero", diz, sem filtros.

Ouça o comentário no vídeo da galeria.

Leia Também: José Malhoa sobre filhos: "Um de cada mulher. Nunca fugi a nada"