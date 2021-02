Em plena pandemia, Elma Aveiro anunciou que está prestes a inaugurar um projeto especial.

Esta segunda-feira, a irmã de Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem nas redes sociais na qual afirmou que se prepara para a abertura de portas de uma clínica de estética no Porto.

"Estamos ansiosas por inaugurar a nossa Clínica de Medicina Estética no centro do Porto. Repleta de glamour, pensada ao mais ínfimo pormenor para as nossas clientes e decorada pela melhor designer de interiores do mundo. A Clínica apresenta-se com os mais avançados equipamentos de medicina estética do mercado. Brevemente para cuidar de si", escreveu.

Contudo, Elma não esclareceu se será proprietária ou embaixadora do espaço.

