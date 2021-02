Este domingo, dois dias depois do aniversário de Cristiano Ronaldo, o clã Aveiro tem novos motivos para festejar. Eleonor Caires, filha de Elma Aveiro, sopra as velas pelo 16.º aniversário.

A família manifestou-se em força nas redes sociais, desfazendo-se em palavras carinhosas à adolescente.

Elma registou uma foto ao lado da filha, na qual aparece também Edgar Caires, pai de Eleonor. "O melhor de nós. Obrigada Deus por por esta filha maravilhosa", escreveu na legenda.

"Hoje faz 16 anos que mais uma vez fui avó. Parabéns querida da avó. Que Deus cuide sempre de ti", escreveu a avó babada, Dolores Aveiro.

Do outro lado do oceano, no Brasil, Katia Aveiro também manifestou o seu carinho pela sobrinha e recordou uma memória de quando Eleonor era ainda bebé.

"Este Tesourinho com 16 anos. Fui a primeira pessoa a pegar-te no colo, fui eu que te recebi nos braços no dia que vieste ao mundo, uma das melhores experiências da vida. O tempo voou, mas as memórias essas serão eternas [...] A tia deseja-te o mundo e a sabedoria para que possas fazer sempre as tuas melhores escolhas. Que sigas sempre sendo uma menina doce, humilde e com personalidade. A tia ama-te muito",

Leia Também: "Pai, filho, irmão". Elma Aveiro desfaz-se em elogios sobre Ronaldo