Quase um ano depois de vir a público assumir ser transgénero, Elliot Page fez a primeira aparição numa passadeira vermelha ao marcar presença na Met Gala.

O ator, de 34 anos, apareceu com um look discreto - smoking preto e ténis - na red carpet do excêntrico evento de moda, que tomou lugar em Nova Iorque na noite desta segunda-feira.

Apesar da discrição, a sua presença não deixou de ser notada, como pode ver na galeria.

Vale recordar que foi em dezembro do ano passado que Elliot, até então conhecido como Ellen Page, anunciou publicamente ser transgénero. "Olá amigos, queria partilhar com vocês que sou transexual, os meus pronomes são ele/eles e o meu nome é Elliot", disse na altura.

