Elliot Page exibiu orgulhosamente a sua forma física através de uma publicação que fez esta segunda-feira, dia 24 de maio, na sua conta de Instagram, cinco meses depois de ter assumido publicamente que era transexual.

Assim que partilhou a fotografia, na qual referiu que se preparava para ir a banhos, o ator de 34 anos foi alvo dos mais diversos elogios. Um deles veio de Miley Cyrus que escreveu "sensual".

Esta foi a primeira vez que a estrela do filme 'Juno' apareceu em tronco nu desde uma cirurgia a que se submeteu para remover as mamas, uma das intervenções feitas no processo de mudança.

