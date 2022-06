Elliot Page sorriu ao partilhar que a sua vida "melhorou drasticamente" depois de ter escolhido a felicidade e ter mudado de sexo oficialmente.

O ator – conhecido por interpretar papéis de muito sucesso como em ‘The Umbrella Academy’, da Netflix – anunciou que é transexual em dezembro de 2020, destacando que os seus pronomes seriam ele/eles e o nome passou a ser Elliot.

E enquanto recebeu uma onda de diferentes reações dos internautas, as pessoas que lhe são próximas receberam a notícia de braços abertos, como relata o Page Six.

"Sinto-me muito grato por isso”, confessou o ator, de 35 anos, no 'Late Night with Seth Meyers'. "A maioria das pessoas não ficaram surpreendidas. É algo que tenho falado com muitas pessoas da minha vida", acrescentou.

Em relação aos comentários negativos nas redes sociais, Page destaca que aprendeu a não dar valor. "Agora quero focar-me - e tem sido muito extraordinário - na alegria que sinto", disse.

