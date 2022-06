Elliot Page revelou em declarações à revista Esquire ter sido forçado a usar um vestido na estreia do filme 'Juno', em 2007.

"Quando 'Juno' estava no auge de sua popularidade, durante o período de antestreias, fui colocado no armário, vestiram-me com salto alto e todo um look. Eu não estava bem e não sabia como falar sobre isso com ninguém", confessou.

Elliot Page, que na época ainda se apresentava como Ellen Page, teve mesmo de aparecer de vestido e salto alto numa apresentação do filme no Festival de Toronto.



© Getty Images

"Eu disse que queria usar um fato e a Fox Searchlight (produtora de 'Juno') basicamente disse: 'Não, tens de usar vestido'", contou, dando conta de que foi levado a uma loja de luxo às pressas para que outros escolhessem o que iria usar.

Elliot Page chamou a atenção para o facto de esta decisão da Fox ter sido traumática e ter enorme gravidade, não apenas pelo facto de ser transexual mas por tirar-lhe o direito de escolher o que vestir. "Muitas mulheres vestem-se como eu me visto", notou

"Gostaria que as pessoas entendessem que essa merda, literalmente, quase me matou", assumiu, explicando que era difícil para as pessoas entenderem que, apesar de todo o sucesso que estava a ter com o filme e do facto de estar a tornar-se famoso, não conseguiu sentir-se bem.

Elliot Page assumiu-se em 2020 como transexual. O ator contará a sua história em breve através de um livro de memórias: 'Pageboy'.