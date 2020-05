Ellen Degeneres parece não conseguir sair do centro da polémica. Depois de um segurança ter afirmado que foi maltratado pela apresentadora e das acusações por parte de funcionários de estabelecimentos e até de fãs que dizem que esta tem um comportamento rude, surge agora mais um depoimento que vem corroborar a sua postura alegadamente pouco simpática.

Um antigo funcionário da equipa do programa 'The Ellen DeGeneres Show' confirmou em declarações ao New York Post os rumores de que a apresentadora não seria simpática para a sua equipa.

"As histórias são todas verdadeiras", garante. "Irrita-me que as pessoas pensem que ela é essa doçura e luz, e irrita-me ela safar-se com isso", afirma ainda.

Já a equipa de produção responsável pelo 'The Ellen DeGeneres Show' nega o alegado comportamento rude de Ellen. Mary Connelly, produtora executiva do formato, afirma que nunca percebeu que esta se comportasse como "uma diva".

