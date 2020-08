Depois dos relatos que alegavam que Ellen DeGeneres estava a ponderar abandonar o programa, 'The Ellen DeGeneres Show', por causa de toda a polémica sobre os bastidores do talk show. Agora as notícias que chegam da imprensa internacional são outras.

De acordo com o New York Post, a apresentadora não vai dizer adeus ao seu programa e vai voltar ao trabalho ainda este mês, como nos dá conta um email interno dos produtores do talk show, obtido pelo jornal.

Além disso, fontes próximas a Elle disseram ainda, este sábado, que os relatos sobre o ambiente tóxico longe das câmaras foram exagerados.

Ao que tudo indica, a apresentadora não tem intenção de se afastar da televisão e planeia apresentar-se no 'Ellen’s Game of Games' e no 'Ellen Show' nos próximos dias.

Leia Também: Fontes alegam que Ellen DeGeneres quer acabar com o programa