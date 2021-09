Ellen DeGeneres está a despedir-se do talk show depois de ter estado no ar durante 19 anos.

A apresentadora anunciou que o primeiro episódio da última temporada do 'The Ellen DeGeneres Show' vai ser transmitido no dia 13 de setembro e várias celebridades vão juntar-se a Ellen na despedida. O programa contará com gravações ao vivo, em estúdio.

Jennifer Aniston fará a sua 23.ª aparição no 'The Ellen DeGeneres Show' nesta temporada, e Jimmy Kimmel irá também aparecer pela 20.ª vez.

Kim Kardashian também vai juntar-se à apresentadora, e será a sua primeira entrevista depois do fim do reality show 'Keeping Up with the Kardashians'.

Tiffany Haddish e a banda Imagine Dragons vão estar à conversa com Ellen DeGeneres nos últimos episódios. Mas não fica por aqui. Entre outras caras conhecidas que também vão aparecer na reta final do 'The Ellen DeGeneres Show' inclui Melissa McCarthy, Sean 'Diddy' Combs, Julianne Moore e Melissa Etheridge.

