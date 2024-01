Elisabeth Moss vive uma fase muito feliz da sua vida. A artista, de 41 anos, aguarda a chegada do primeiro filho.

A novidade foi dada no programa 'Jimmy Kimmel Live!', esta terça-feira, 30 de janeiro.

"Estás grávida ou estás incrivelmente comprometida com um método de representação?", perguntou Jimmy Kimmel.

"Um pouco dos dois", respondeu a artista.

Moss acrescentou que tem sido "realmente sortuda" durante a gestação, garantindo que está tudo a correr bem.

A estrela não partilhou, no entanto, mais pormenores, neste caso, a data do parto ou a identidade do pai.

