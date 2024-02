Elisabeth Moss foi fotografada com o colega de elenco da série 'Handmaid's Tale', Max Minghella, no set do seu novo filme, 'Shell', em Los Angeles, esta quarta-feira.

A atriz, de 41 anos, foi vista a abraçar o colega e amigo e as imagens rapidamente chegaram à imprensa internacional, estando também a circular nas redes sociais.

De recordar que este encontro acontece pouco depois de Elisabeth Moss ter confirmado que está grávida.