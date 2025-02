Elijah Wood é um homem casado. A estrela de 'O Senhor dos Anéis' deu o nó com a companheira de longa data, Mette-Marie Kongsved.

Tal curiosidade ficou em destaque quando o ator se referiu à companheira como sua "mulher" no podcast 'Inside of You', no início do mês passado, e o apresentador Michael Rosenbaum também se referiu a Mette-Marie como "esposa" do ator. Tal detalhe não passou despercebido à imprensa internacional, que fez questão de ir 'investigar'.

De acordo com o TMZ, o casal tem uma licença de casamento registada no Condado de Los Angeles, mas é tudo confidencial e, por isso, não se sabe quando é que deram o nó.

