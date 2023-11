A princesa Leonor participou pela primeira vez esta quarta-feira, dia 29 de novembro, na Abertura do Parlamento, um momento solene no qual esteve ao lado dos pais, os reis Felipe VI e Letizia.

Para este evento de grande relevo a herdeira optou por um visual elegante composto por um vestido verde, de Adolfo Dominguez, uma peça com mangas curtas estilo capa, corte em 'A' e decote redondo, que tem um custo de 249 euros e ainda se encontra à venda em alguns tamanhos.

Para completar, a princesa das Astúrias usou todos os complementos em tom camel: um casaco comprido, sapatos de salto - que são uma nova aquisição ao seu guarda-roupa, modelo Vivian, da Hugo Boss - e uma pequena mala da mesma cor, de Carolina Herrera, que pertence à rainha Letizia.

Por fim, chamaram a atenção as duas medalhas que levava ao pescoço. São as que recebeu do Congresso e do Senado, que ambas as câmaras lhe concederam no dia 31 de outubro, por ocasião da sua maioridade, e que nesta quarta-feira, tal como também fez o rei, a princesa usou de forma bem visível

Pode ver as fotografias desta estreia da princesa na galeria.

