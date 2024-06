Está finalmente fechado o grupo de nomeados desta semana no 'Big Brother'. Depois de uma decisão radical do 'Big', que puniu todos os concorrentes com nomeações - à exceção do líder - por estes não terem cumprido as regras, eis que duas concorrentes puderam hoje respirar de alívio.

Foram elas Daniela e Inês, conforme destacado nas redes sociais do reality show da TVI.

Em risco de sair continuam Carolina Nunes, Gabriel Sousa e Fábio Caçador.

Quem será que irá abandonar a casa mais vigiada do país?

Leia Também: 'Big Brother'. Todos os concorrentes nomeados, à exceção de dois