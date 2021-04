Eládio Clímaco recebeu a vacina contra a Covid-19, como fez questão de destacar no Facebook esta segunda-feira.

Na legenda de uma fotografia captada num dos centros de vacinação em Lisboa, o apresentador escreveu: "Um louvor a toda a enorme equipa pelo seu profissionalismo, na figura da coordenadora Lídia Brás. Solidária, humana, paciente".

"Que bela demonstração de amor pelo próximo. Um grande aplauso para todos, neste terrível universo de pandemia", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e numa outra publicação disse ainda: "Penso que nós portugueses, na sua generalidade, estamos mais solícitos para o mal dizer do que para louvar! Daí ter deixado aqui, para todos os amigos virtuais, um bem haja a todas as equipas que nos ajudam, com amor, nesta árdua campanha de vacinação".

