Joe Jonas, de 31 anos, e Sophie Turner, de 25, foram um dos casais famosos mais preocupados e cautelosos no que diz respeito à proteção relacionada com a Covid-19. O casal viu a primeira filha, Willa, nascer em julho de 2020 e as preocupações com a pandemia foram por isso maiores.

Agora, o músico e a cantora respiram de alívio após terem sido vacinados conta a Covid-19.

Nas redes sociais, Joe Jonas partilhou uma fotografia ao lado da companheira onde ambos exibem os seus braços depois de terem sido inoculados.

"Vamos (não) apanhar", pode ler-se na legenda do registo.

