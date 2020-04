Alexandra Lencastre está finalmente de volta ao pequeno ecrã. A atriz regressa como apresentadora para a próxima grande aposta da SIC nas noites de sábado.

'Estamos aqui' é o nome do novo programa da apresentadora. Um formato que divulga as histórias dos "heróis" portugueses que durante a pandemia do novo coronavírus se esforçam para ajudar aqueles que mais precisam.

"Há heróis todos os dias! A SIC mostra casos extraordinários de quem se recusa a deixa para trás quem precisa de ajuda", pode ler-se na legenda do vídeo oficial do programa, divulgado nas redes sociais de Daniel Oliveira - diretor de programas da estação.

'Estamos aqui' estreia já este sábado de Páscoa, 11 de abril, a seguir ao Jornal da Noite.

