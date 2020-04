'Estamos aqui' é o programa que vai marcar o regresso de Alexandra Lencastre, como apresentadora, à SIC, a sua 'nova' casa. Depois de ter trocado a TVI pela estação de Paço Arcos, em fevereiro, o canal desvendou mais informações sobre o projeto que a figura pública vai abraçar.

"Se nos centros hospitalares se vive a azáfama de salvar vidas, por outro lado, em nossas casas, estamos isolados e muitas vezes impedidos de ver filhos, pais e netos, tocar nos nossos; estamos privados de um simples beijo ou abraço e custa, mesmo sabendo que é para nossa segurança e que hoje, este afastamento é uma prova de amor", começa por adiantar a nota da estação.

"Em vários momentos Portugal já deu provas do seu espírito solidário e face a esta ameaça real, que é a maior do nosso tempo, têm surgido movimentos de entreajuda em todos os cantos do país. Há quem aprenda a fazer máscaras ou esteja a desenvolver viseiras de forma inovadora. Há pessoas que vão ao supermercado por aqueles que, pela idade ou condição física, estão mais vulneráveis à exposição. Existe quem se dedique a fazer companhia do outro lado da rua a quem tem como única companhia a janela com as ruas desertas", acrescenta a mesma.

De seguida, refere que o programa 'Estamos Aqui' tem como objetivo "dar a conhecer essas pessoas, heróis sem bata que não baixaram os braços, que de forma voluntária ajudam a comunidade, que procuram contribuir para minimizar o isolamento e o sofrimento dos mais desprotegidos e expostos".

