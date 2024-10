No decorrer da Feira de Chocolate, o chef chocolatier Daniel Gomes, autor de “Glorius”, apelidado “o bombom mais caro do mundo”, vai a Grândola partilhar com os visitantes do certame o seu percurso e a sua arte. Daniel Gomes encerra no domingo, 10 de novembro, o espaço do showcooking. Um espaço que contará com a participação de mais seis chefs: Céu Carvalho, Paula Baluga Re Monteiro e a tripla Manuel Alexandre, Tony Salgado e Valdemar Onofre.

Este ano, a Feira apresenta mais de meia centena de expositores de venda e mostra, sempre com o chocolate como ingrediente principal, tasquinhas com pratos regionais, street food e uma ampliada área de lazer. As adegas que integram a AVPCA e a oferta de vinhos do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz, que combinam com as delícias à base de chocolate, são um dos destaques desta edição. Um certame que conta, também, com a participação da marca belga Leonidas.

A mestre chocolatier Marlene Alexandre regressa a Grândola com a sua arte. Ao longo dos três dias do evento, Marlene Alexandre e a sua equipa irá esculpir em chocolate o megafone – imagem das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril em Grândola da autoria de André carrilho.

A componente musical da Feira, estará entregue a Rosinha e aos Boca Doce. No que toca ao teatro de rua, destaque para as companhias Malatitsch, Água no Deserto, Estátua Viva e Uh!Topia. Espetáculos circenses e de fogo, a Instalação Caravana – Projeto EZ e o Espetáculo da Rua “1 milhão” – Enano completam a animação de rua que será uma constante durante o horário de funcionamento da Feira que conta ainda a Oficina Criativa com atividades diárias para os mais novos, carrosséis e insufláveis.

À semelhança de anos anteriores, o programa da Feira de Chocolate inclui também “As semanas Gastronómicas de Chocolate e São Martinho”. A iniciativa gastronómica vai decorrer de 1 a 11 de novembro nos restaurantes do concelho aderentes.