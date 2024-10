Os Armazéns Abel Pereira da Fonseca, outrora a "Catedral do Vinho", depois de muito tempo fechados, foram alvo de uma intervenção e hoje, trata-se de um espaço de lazer, arte, comércio e gastronomia, apto a acolher produtores e visitantes.

Na opinião da organização do Mercado de Vinhos, “temos para dar a conhecer pequenos segredos de vinhos que se revelam grandes. Num país de uma enorme riqueza vinícola, o nosso compromisso é apregoar neste mercado, as histórias dos nossos produtores e dar a conhecer os seus vinhos para que cheguem mais longe. Até aos apreciadores”.

A Região Vitivinícola de Trás-os-Montes, é a região convidada desta edição do Mercado de Vinhos, marcando presença a CVRTM com os seus produtores, sob a presidência, recém-eleita, de Ana Alves. Por entre montes e pronunciados vales a região revela-se numa grande área de extensão, de Montalegre ao Planalto Mirandês, passando pelo coração da terra quente transmontana. Conta com cerca de 10.000 hectares de vinha, 50 castas distintas, 110 produtores e 3 sub-regiões (Chaves, Valpaços e Planalto Mirandês).

Protegida por várias cadeias montanhosas, revela um clima marcante, no qual se verifica a ocorrência de verões muito quentes e invernos extremamente rigorosos, as vinhas plantadas a cotas de altitude dos 350 aos 800 m, os solos que vão do granítico ao xistoso, e as diversas castas autóctones, que ganham ainda maior expressão em vários hectares de vinhas velhas centenárias ainda existentes na região, os inúmeros lagares rupestres, têm permitido a diferenciação e produção de vinhos únicos.

Foi renovada a parceria com a Associação de Escanções de Portugal, que se vai encarregar de gerir o Concurso de Vinhos do Mercado. Paralelamente, a AEP vai também assegurar um programa de formação de iniciação à prova.

Tratando-se de um mercado onde os visitantes podem adquirir todos os vinhos que estão em prova, e aproximando-se a quadra natalícia, esta edição vai oferecer a possibilidade de envio de vinho para Portugal ou para o estrangeiro. “A Mail Boxes vai providenciar condições especiais de expedição para que os visitantes possam fazer as suas compras e despachá-las diretamente para os seus familiares e amigos, resolvendo facilmente a questão das ofertas de Natal”, informa a organização do Mercado.

O Mercado de Vinhos conta ainda com a presença de elementos da ACIBEV que apresentam a iniciativa Wine in Moderation. Sob o mote “Se beber, não conduza”, estarão presentes com uma ação de sensibilização e incentivo à moderação e responsabilidade no consumo do vinho, com a realização de testes de alcoolemia gratuitos à saída dos visitantes e ainda uma atividade com óculos 3D e uma pista onde a pessoa que usa os óculos vê o percurso como se estivesse debaixo da influência de uma determinada taxa de álcool.

O Mercado de Vinhos é uma organização da House OF Wines e funciona entre as 13h00 e as 21h00 no dia 30 de novembro e entre as 12h00 e as 20h00 no dia 1 de dezembro.

O bilhete de entrada tem um valor de 10€ para a compra online (www.ticketline.pt) e 15€, na bilheteira no local.