Amelia Spencer e Greg Mallett deram o nó numa romântica cerimónia celebrada na África do Sul. Fotografias únicas do casamento foram divulgadas pela revista Hello!, sendo que nas mesmas são revelados detalhes do vestido de noiva.

"Foi mesmo o dia mais feliz das nossas vidas. Foi melhor do que alguma vez imaginei", disse Amelia, de 30 anos, em declarações à publicação.

Vale notar que a cerimónia aconteceu no dia 21 de março.

"Espero há 14 anos para ver a Amelia caminhar até ao altar. Estar casado é um sonho tornado realidade", disse por seu turno Gregg, de 33 anos.

O vestido de noiva foi criado pela Versace. De mangas compridas, a peça destacou-se pela sua textura. O véu, por seu turno, media cinco metros. "Honestamente, é o vestido mais bonito que alguma vez vi. Foi uma experiência muito feliz trabalhar para a Versace. Todos os membros da equipa eram como anjos", contou.

Amelia teve ainda a oportunidade de lembrar a tia, Diana de Gales. "Acho que ela ficaria muito orgulhosa por me ver no dia do meu casamento", afirmou.

Vale notar que Amelia é filha de Charles Spencer, irmão mais novo da princesa Diana, e da antiga modelo Victoria Lockwood. O pai, note-se, não conseguiu estar presente no casamento, pelo que a noiva foi levada ao altar pelo irmão mais novo, Samuel.

