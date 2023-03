Amelia Spencer, sobrinha da princesa Diana, deu o nó com Greg Mallett na África do Sul, noticia a revista Hello!.

"Tem um grande significado casarmos aqui", afirmou Amelia, de 30 anos, em declarações à publicação.

"Durante o tempo em que crescemos juntos nos últimos 14 anos, todos os meus momentos mais felizes, assim como os do Greg, foram passados aqui. Tornou-se ainda mais especial agora", sublinhou.

Alguns membros da família assistiram ao enlace como foi o caso dos irmãos de Amelia: Eliza, Kitty e Samuel.

Recorde-se que o pedido de casamento foi feito em julho de 2020, precisamente na África do Sul.

