Georgina Rodríguez já chegou a Cannes e até já está instalada no hotel onde passará a noite e onde irá preparar-se para daqui a umas horas desfilar na passadeira vermelha do famoso festival de cinema.

A namorada de Cristiano Ronaldo já deu início aos preparativos, tal como revela a sua mais recente partilha na rede social Instagram.

Georgina mostrou-se na varanda do luxuoso hotel no qual está instalada. A modelo elegeu desta vez o Hôtel Barrière Le Majestic Cannes, um hotel de cinco estrelas e onde uma suite com vista para o mar, tal como a da namorada de CR7, pode nesta altura custar mais de 1.600 euros.



© Reprodução Instagram/ Georgina Rodríguez

Já noutras alturas do ano, e dispensando a vista mar, os interessados podem conseguir um quarto por pouco mais de 130 euros por noite.



© Hôtel Barrière Le Majestic