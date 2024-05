Nuno Markl recorreu à sua página de Instagram para destacar uma entrevista que Alex Horne, criador do programa 'Taskmaster', deu e na qual fala sobre o processo de criação das tarefas que tantas gargalhadas provocam ao público.

"Acho admirável que ele seja, sozinho, a 'writing room' do programa. E esta entrevista espelha o cuidado extremo com que ele inventa estas provas: o tal equilíbrio delicado entre serem interessantes mas não excessivamente malucas ou excêntricas só porque sim", afirmou, definindo-se como um "mestre da comédia britânica".

"Como ele diz, o gozo não está só nas meras tarefas, mas nas camadas de detalhes com que elas são temperadas. A criatividade deste homem é avassaladora. Para nós é um aconchego saber que ele está contente com o que a gente anda aqui a fazer com a obra dele", nota por fim.

Recorde-se que em Portugal o programa terminou recentemente a sua 4.ª temporada. O grande vencedor foi Cândido Costa num grupo que incluía Toy, Carolina Deslandes e Madalena Abecassis.

