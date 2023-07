Faltam poucos minutos para o príncipe George poder soprar as velas do seu 10.º aniversário. O filho mais velho de William e Kate - que ocupa a segunda posição na linha de sucessão ao trono e um dia será rei - comemora mais um ano de vida este sábado, dia 22 de julho.

Para assinalar a data, e como já vem sendo tradição, os príncipes de Gales partilharam uma nova fotografia do filho, que posa sorridente, sentado nas escadas da residência da família em Windsor, Adelaide Cottage.

O filho mais velho do príncipe herdeiro, que está cada vez mais parecido com o pai, veste calças verdes, uma camisa azul e branca aos quadrados, que usa com as mangas dobradas, e sapatos castanhos com atacadores, num visual descontraído.

A fotografia é da autoria de Millie Pilkington, uma das fotógrafas mais renomadas do Reino Unido.



© Millie Pilkington