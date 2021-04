Billie Eilish revelou esta terça-feira, dia 27 de abril, a capa do seu novo álbum - 'Happy Than Ever'. A cantora informou que o trabalho irá ser lançado no dia 30 de julho.

"Esta é a minha coisa favorita que criei, estou tão entusiasmada, nervosa e ansiosa para que vocês o ouçam. Nem vos digo nada", começou por referir na sua conta de Instagram, mostrando-se visivelmente feliz.

"Nunca senti tanto amor por um projeto como sinto por este. Esperam que sintam aquilo que eu sinto", completou, notando que esta quinta-feira irá ser lançada uma nova música.

