Demi Moore usou a sua conta de Instagram para lamentar a morte de um amigo, Alber Elbaz. O criador de moda, que se encontrava em Paris, perdeu a vida aos 59 anos, conforme noticia a revista Hello!.

"Sinto-me tão grata por te ter conseguido ver no final de janeiro. Continuo em choque", começou por referir a atriz de Hollywood.

"O Alber Elbaz era uma alma rara que desafiou os limites... que via a beleza na verdade e que nos mostrou que as imperfeições deveriam ser celebradas e não escondidas", recorda, com especial carinho.

"Meu amigo, encontramo-nos antes e havemos de nos encontrar outra vez, disso tenha a certeza. Até lá, vai-me dando um sinal de vez em quando para saber que estás lá. Sabes que continuarei a falar contigo", terminou.

As causas da morte de Alber Elbaz não são conhecidas.

