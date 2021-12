Eduardo Madeira, tal como grande parte das famílias portuguesas, irá seguir à risca as recomendações do governo e passar o Natal apenas com a família mais próxima.

O humorista, que estava habituado a ter casa cheia nesta época, lamenta não conseguir juntar o grande grupo de família e amigos que tornava mais feliz o dia de Natal.

"Natal em minha casa em 2019, antes da merda da Covid. Ainda não é este ano que voltamos… mas voltaremos", declara Eduardo Madeira na legenda de uma imagem que ilustra precisamente o Natal vivido em sua casa há dois anos.

